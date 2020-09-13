محمود متولي يبدأ التدريبات التأهيلية للعودة للملاعب

ويواصل اللاعب تدريباته التأهيلية الأيام الحالية بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان في الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
ويغيب اللاعب عن الفريق فى الموسم المقبل، بسبب جراحة الرباط الصليبى التى خضع لها مؤخرًا، ويحتاج لفترة 9 أشهر قبل العودة مرة أخرى للملاعب.
ولن يكون ذلك قبل مايو 2021، وتحسم اللجنة الفنية بنادي الزمالك الموقف الخاص بوجود بديل للاعب مع المدير الفنى بجانب النظر فى بعض الملفات الأخرى داخل الفريق الأول، قبل نهاية الموسم الجاري.
وأكد علاء شاكر طبيب المنتخب الوطني السابق أن اللاعب يخضع لتدريبات يوميا من السبت حتى الخميس على فترتين التمرين بالاسبوع حتى يتم التأهيل بشكل جيد.
وأضاف علاء شاكر أنه يتابع مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي الموقف باستمرار الخاص باللاعب ويقوم بعمل تقرير الخاص بحالته للتنسيق بينهم.
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