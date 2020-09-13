توتنهام وإيفرتون.. التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول في البريميرليج

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي توتنهام هوتسبير وإيفرتون، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

أخطر فرص المباراة أهدرها ريتشارلسون، بعدما وصلته الكرة من خطأ لـ بين ديفيز، وضعته في موضع انفراد بلوريس حارس مرمى توتنهام، ليقوم بمراوته قبل أن يسدد الكرة عالية في السماء أمام الشباك الخالية، وذلك في الدقيقة السابعة عشرة.

حاول الفريقان بعد ذلك هز شباك بعضهما البعض، لكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.