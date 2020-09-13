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صلاح محسن وأبوالفتوح.. سموحة يستعيد سلاحين مهمين أمام الجونة

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وتشهد المباراة عودة صلاح محسن مهاجم سموحة إلى صفوف الفريق عقب إصابته قبل مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل الإيجابي "3-3" في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري .
واستعادة أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول على خدمات الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح بعد غيابه أمام الزمالك بسبب بند عدم المشاركة أمام فريقه .

ومن جهة آخري حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على الإجتماع بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي من أجل الإطمئنان على اللاعبين ".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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