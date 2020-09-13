صلاح محسن وأبوالفتوح.. سموحة يستعيد سلاحين مهمين أمام الجونة

ومن جهة آخري حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على الإجتماع بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي من أجل الإطمئنان على اللاعبين ".
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