الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

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أحمد جودة - القاهرة - حسم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واتفق مسؤولى النادى الأهلي، على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق إنبي، والمعار من فريق النجوم، من أجل انضمام اللاعب لصفوف القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.
وعقد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل المادية وكذلك جلسة مع محمد الطويلة رئيس النجوم، والذى أبدى موافقته على انتقال اللاعب بناء على رغبه من الطرفين.
ويتفاوض النادى الأهلي في الوقت الحالي مع نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة كريم فؤاد لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.
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