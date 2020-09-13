نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل:

محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى.

محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، أحمد عيد وإسلام جابر في خط الدفاع.

طارق حامد ، إمام عاشور ، أحمد سيد زيزو ، محمد أوناجم ومصطفي فتحي في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر وسيف فاروق جعفر وكريم بامبو وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد.. وخرج محمد عنتر من قائمة المباراة.