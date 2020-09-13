نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم برشلونة يتفقون على قيادة ميسي للفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجوم برشلونة الإسباني إجتمعوا لإتخاذ قرار حول شارة قيادة الفريق في الموسم الجديد.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعبون اجمعوا على إستمرار شارة القيادة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه كانت هناك بعض الشكوك على إستمرار ميسي كقائد للفريق بعد ما حدث في الأيام الماضية عندما قرر الرحيل وتصادم مع إدارة النادي الكتالوني.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه بعد تراجع ميسي عن قراره وإعلانه الاستمرار جاء القرار ببقاء البرغوث الأرجنتيني كقائد أول وهذا ما أعلنه النادي في الآونة الأخيرة.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أن سيرجيو بوسكيتس سيكون القائد الثاني وجيرارد بيكي القائد الثالث وسيرجي روبرتو القائد الرابع.
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