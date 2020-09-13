نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يحقق فوزًا صعبًا على توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق إيفرتون في تحقيق الفوز على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كولفرت لوين هدف ايفرتون الوحيد في المباراة عن طريق رأسية رائعة بعد عرضية من لوكاس دينيه في الشوط الثاني من المباراة.

وقد حقق فريق ليستر سيتي الفوز قبل تلك المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على وست بروميتش الصاعد حديثًا إلى البريميرليج.

يذكر أن جوزيه مورينيو تلقى هزيمته الأولى في المباراة الافتتاحية له في الدوري الإنجليزي خلال تلك المواجهة.