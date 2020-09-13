يونس عيد : درسنا كل المعوقات السابقة ووضعنا الحلول وفق مرئياتنا بحثا عن نتائج أفضل

اللجنة الفنية بنادي السويق ترسم خارطة الطريق للمراحل السنية وتقدم ملفا متكاملا للإدارة

كتب ـ صالح البارحي :

شهدت قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي لنادي السويق مساء السبت الماضي اجتماعا للجنة الفنية بالنادي ، ترأس الاجتماع الكابتن يونس عيد السعدي لاعب منتخبنا الوطني والسويق سابقا ورئيس اللجنة الفنية بحضور كافة الأعضاء ، حيث ناقشت اللجنة آخر استعدادات الفريق الكروي الأول لدخول غمار منافسات دوري عمانتل للموسم الحالي والذي لم يتبق منه سوى ( 3 ) مباريات مفصلية ستحدد مدى قدرة أصفر الباطنة على البقاء بالدوري من عدمه ، بعد أن وجد السويق نفسه في دائرة الخطر بنهاية الجولة الثالثة والعشرين ، بدأ الاجتماع بكلمة شكر من الحضور تجاه العمل الإداري الذي يقوم به مجلس الإدارة من أجل تهيئة كل الظروف للفريق من أجل تقديم المستوى المأمول وتحقيق النتائج الإيجابية بقيادة المدرب الوطني سالم سلطان الذي تولى المهمة خلفا للمغربي مولاي الحسن بسبب تراجع نتائج الأصفر في تلك المراحل .

نتائج جيدة

قال رئيس اللجنة يونس بن عيد السعدي نجم نادي السويق ومدربه الأسبق عن مخرجات الاجتماع : في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد رئيس النادي والشيخ حمدان بن سباع السعدي نائب الرئيس على منحهم الثقة لي ولزملائي في هذه اللجنة من أجل خدمة النادي الذي كان له الفضل علينا في الظهور على الساحة الرياضية سابقا ، في الحقيقة نتائج الاجتماع جيدة للغاية ، ما يميز اجتماعاتنا هو حضور كافة الأعضاء وبالتالي نخرج بنتائج إيجابية في النهاية ، خاصة وأن الجميع لديه الرغبة في العمل وتقديم ولو جزء بسيط للنادي بمثابة رد الدين للثقة التي منحها لهم مجلس الإدارة أولا وللاعتراف بالفضل الذي حصلوا عليه عندما كانوا لاعبين في صفوف الأصفر لسنوات طويلة ، اجتماع الأمس كان على محورين ، المحور الأول جاء بمثابة التأكيد على المقترحات التي قدمتها اللجنة في شأن المراحل السنية بالنادي ووضع كافة النقاط التي يجب اتباعها في المرحلة القادمة وكيفية التغلب على المصاعب التي كانت تقف أمام نجاح الأجهزة الفنية المشرفة على هذه الفرق ، الجميع قدم مقترحاته حول المرئيات للموسم الحالي والمواسم القادمة كذلك ، كما تضمن الملف أسماء الأجهزة الفنية التي ستشرف على هذه الفرق ( ناشئين ـ شباب ـ أولمبي ) وفق معايير فنية وضعتها اللجنة ، وكذلك الجهاز الإداري المشرف على هذه الفرق ، وسيتم تسليم الملف مكتملا إلى مجلس الادارة يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى .

وأضاف السعدي : المحور الثاني في الاجتماع هو عودة النشاط الرياضي بالسلطنة واستكمال الموسم الكروي والمتبقي منه ( 3 ) جولات سيخوضها الفريق الكروي الأول بالنادي وسط منافسة شرسة للخروج من دائرة الخطر التي تحيط به حاليا جراء التراجع في النتائج قبل أن تعود للأفضل بقيادة سالم سلطان ، واتفق الحضور على أن يكون هناك اجتماع مشترك بين الجهاز الفني للفريق واللجنة الفنية ، وبالتالي سنعرف احتياجاته في المرحلة القادمة وسنكون بجانبه وعلى تواصل دائم حتى نتجاوز عنق الزجاجة ، وقد اتفق الحضور على التواجد في التدريبات اليومية للفريق والتواجد في المباريات جنبا إلى جنب مع المعنيين في المرحلة القادمة ، وهذا أمر محفز في حد ذاته من أجل عودة العمل الجماعي في القلعة الصفراء الذي نتمنى أن نكون جزءا لا يتجزأ من نجاحات قادمة بإذن الله تعالى .