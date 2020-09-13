6 ،7 نوفمبر إياب المربع الذهبي لأغلى الكؤوس ، دوري عمانتل 23 أكتوبر ، الدرجة الأولى 21 أكتوبر

رابطة الدوري العماني تعلن مواعيد استكمال منافسات المسابقات المحلية المتبقية

متابعة ـ صالح البارحي :

أخيرا وبعد طول انتظار ، أصدرت رابطة الدوري العماني مواعيد استكمال الجولات المتبقية من المسابقات المحلية ( كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم ، دوري عمانتل ، دوري الدرجة الأولى ) للموسم الكروي 2019 / 2020م ، جاء ذلك في أعقاب صدور قرار عودة النشاط الرياضي بالسلطنة بعد فترة توقف دامت أكثر من ( 6 ) أشهر ، وهو الأمر الذي ستعود معه الحياة مجددا لملاعبنا المحلية التي تنتظر تتويج بطل دوري عمانتل في هذا الموسم والذي يقترب بشكل مباشر من نادي السيب للمرة الأولى في تاريخه نظرا لفارق النقاط الذي يفصله عن نادي ظفار الوصيف مع بقاء ( 3 ) جولات فقط من عمر دورينا ، ومن المؤمل أن تعود الاندية للتدريبات تباعا من أجل الاستعداد الكامل لخوض منافسات شديدة، خاصة في صراع الهروب من شبح الهبوط الذي يتهدد العديد من الأندية حتى الآن .

إياب المربع الذهبي للكأس الغالية

حددت رابطة الدوري العماني يومي الجمعة والسبت 6 ، 7 نوفمبر القادم موعدا لمباراتي إياب المربع الذهبي للكأس الغالية ، حيث يلعب ظفار مع النهضة في الساعة السابعة مساء السبت على ساحة مجمع السعادة ، فيما يستضيف العروبة نظيره نادي عبري على ساحة مجمع صور في الساعة السابعة مساء السبت ، فيما لم تحدد الرابطة موعد مباراة نهائي أغلى الكؤوس ومكان إقامتها حتى الآن .

دوري عمانتل

أما الجولة الرابعة والعشرون من دورر عمانتل فستقام يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر القادم عبر ( 7 ) مواجهات ، على أن تقام كل المباريات في توقيت واحد وهو الساعة السابعة مساء ، حيث يلعب الرستاق مع النصر بمجمع الرستاق ، ويلعب بهلاء مع مرباط على ساحة مجمع نزوى ، ونادي عمان يتبارى مع السيب باستاد الشرطة ، والنهضة مع فنجاء بمجمع البريمي ، وظفار يلاقي مسقط بمجمع السعادة ، والسويق مع العروبة باستاد السيب ، وصحار أمام صحم بمجمع صحار .

وستقام الجولة الخامسة والعشرون يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر ، حيث يلعب النصر مع صحار بمجمع السعادة ، وفنجاء مع الرستاق باستاد السيب ، وصحم مع ظفار بمجمع صحار ، والعروبة مع النهضة بمجمع صور ، ومرباط مع السويق بمجمع صلالة ، وبهلاء مع نادي عمان بمجمع نزوى ، ومسقط مع السيب باستاد الشرطة ، وستقام كل المباريات في نفس التوقيت وهو السابعة مساء .

أما مباريات الأسبوع الأخير من دوري عمانتل فستقام مبارياته يوم الأحد 1 نوفمبر ، حيث يلعب ظفار مع النصر بمجمع صلالة ، ونادي عمان مع مسقط باستاد الشرطة ، والرستاق مع العروبة بمجمع عبري ، وصحار مع فنجاء بمجمع صحار ، والسيب مع صحم باستاد السيب ، والسويق مع بهلاء بمجمع الرستاق ، والنهضة مع مرباط بمجمع البريمي .

الدرجة الأولى

أما منافسات دوري الدرجة الأولى ، فستلعب في نفس التوقيت كذلك في تمام الساعة السادسة والنصف ، وستقام مباريات الأسبوع الثامن بالمجموعتين الاولى والثانية يوم الأربعاء 21 أكتوبر من خلال لقاء صلالة مع صور بمجمع السعادة ، الاتحاد مع الشباب بمجمع صلالة ، وعبري مع الخابورة بمجمع عبري ، أما مباريات المجموعة الثانية فسيلعب المضيبي والمصنعة بمجمع صور ، وسمائل مع بدية بمجمع نزوى ، بوشر مع نزوى باستاد السيب . وتلعب مباريات الأسبوع التاسع يوم الاثنين 26 أكتوبر ، حيث يلعب في المجموعة الأولى الخابورة مع الاتحاد بمجمع صحار ، صور مع الشباب بمجمع صور ، صلالة مع عبري بمجمع صلالة ، أما المجموعة الثانية فسيلعب نزوى مع سمائل بمجمع نزوى ، المصنعة مع بدية بمجمع الرستاق ، المضيبي مع بوشر باستاد السيب .

أما مباريات الأسبوع العاشر ( الاخير ) فستقام المباريات يوم الجمعة 30 أكتوبر ، حيث يلعب في المجموعة الأولى عبري مع صور بمجمع عبري ، والاتحاد مع صلالة بمجمع صلالة ، والشباب مع الخابورة بمجمع الرستاق ، وفي المجموعة الثانية يلعب بوشر مع المصنعة باستاد السيب ، سمائل مع المضيبي بمجمع نزوى ، بدية مع نزوى بمجمع صور .

وستلعب مباراتا المربع الذهبي للدرجة الأولى يوم الثلاثاء 3 نوفمبر ، حيث يلعب الناديان الحاصلان على المركز الثاني ، أمام الناديين الحاصلين على المركز الأول ، فيما لم يتم تحديد موعد النهائي ومكان إقامته ، ومباراة تحديد المركز الثالث كذلك .