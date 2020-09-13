أكدت اللجنة المشرفة على مسابقة دوري أبطال آسيا التي تقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر لغاية ٣ من أكتوبر القادم أن الفحص الذي أجري على الطاقم التحكيمي العماني كانت نتيجته سلبية وثبت خلوهم من مرض كورونا كوفيد ١٩ وقد أكد حكمنا الدولي أحمد الكاف على الجاهزية البدنية والفنية لحكامنا، كما أكد أن الطاقم العماني سيخضع للراحة في الجولة الأولى .

ونظمت لجنة الحكام بالمسابقة يوم أمس بعض المحاضرات التوعوية ومحاضرات في القوانين الجديدة لكرة القدم كما أجريت خلال الفترة المسائية اختبارات لياقة بدنية للحكام أقيمت على ملاعب جولف قطر .



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكامنا المشاركون في دوري أبطال آسيا يجتازون الفحوصات الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.