الزمالك والإنتاج الحربي.. دقيقة حداد على روح عزمي مجاهد في استاد القاهرة

وقف لاعبو فريقي الزمالك والإنتاج الحربي دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على استاد القاهرة. ويواجه الزمالك الإنتاج الحربي على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27، من بطولة الدوري الممتاز. جاء الحداد على روح عزمي مجاهد الذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع كبير مع فيروس كورونا.

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