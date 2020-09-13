فيدال يقترب من الرحيل عن برشلونة

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان أصبح على وشك ضم الدولي التشيلي أرثورو فيدال من برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيدال خرج من حسابات المدرب رونالد كومان، المدير الفني الجديد للبلوجرانا، ويبدو أن إنتر ميلان في مراحل حسم صفقة انتقال اللاعب التشيلي.

فيدال لعب من قبل مع أنطونيو كونتي في يوفنتوس، خلال الفترة من 2011 حتى 2014، ويرغب المدرب الإيطالي في لم الشمل من جديد مع المحارب التشيلي كما وصفه من قبل.

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، ذكرت أن إنتر ميلان أنهى اتفاقه مع فيدال بشأن الشروط الشخصية، وكان يتبقى أن يتوصل اللاعب لاتفاق مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن فيدال قد تحرر من برشلونة، بعدما وافق التشيلي على التنازل عن راتب العام الماضي، وهو 6 ملايين يورو، وسيحصل على 2.5 مليون كـ مكافآت عن الموسم الماضي.

اللاعب صاحب الـ33 عامًا، على وشك التوقيع رسميًا لفريق إنتر ميلان الإيطالي، بعدما فسخ عقده وديًا مع برشلونة، لتوقيع عقد جديد لمدة موسمين مع النيرازوري.