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فايلر يتابع وسامي يتمسك.. تعرف على موقف ثنائي الأهلي المعارين لنادي سموحة

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جاء ذلك عقب تمسك حمادة صدقي المدير الفني السابق بضرورة تواجد ثنائي النادي الأهلي والمعارين لنادي سموحة خلال الموسم المقبل ليسير أحمد سامي على نفس رؤية صدقي بعد تألق الثنائي داخل فريق الموج الأزرق.
وأكد مصدر في تصريحات خاصة " لصدى البلد"، أن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة  طلب خلال الفترة الماضية من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد إعارة ثنائي الفريق ناصر ماهر وصلاح محسن خلال الموسم المقبل .

وتابع :" مجلس إدارة النادي الأهلي لم يبد أي موافقة حتى الآن خصوصا عقب رحيل بعض اللاعبين من داخل الفريق وعلى رأسهم رمضان صبحي ".

وأشار إلى حسم مجلس إدارة نادي سموحة بعض الصفقات خلال الفترة الحالية والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة .

الجدير بالذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتابع ثنائي الفريق والمعارين لنادي سموحة من أجل حسم عودتهم أو تجديد الإعارة من جديد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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