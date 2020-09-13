نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديا.. القومي يواجه سيراميكا والبلاستيك واتحاد الشرطه في المقال التالي
ويخوض القومي أولي مبارياته التحضيرية بعد توقف لأكثر من أربع اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا امام سيراميكا عصر الأثنين على ملعب السويس، ثم يواجه البلاستيك الثلاثاء على ملعب البلاستيك، ويواجه اتحاد الشرطة، عصر الخميس، على ملعب الشرطة بالعباسية.
ويسعي القومي لإكساب اللاعبين حساسيات المباريات بعدما اطمأن علي الجانب البدني من خلال تدريبات شاقة ومكثفة لرفع لياقة اللاعبين .
وأكد حاتم حسن علي أن القومي سيخوض مبارياته الثلاثة المتبقية في الدوري بهدف الفوز واحتلال أحد المراكز المقدمة.
واضاف عيد أن فترة الإعداد الحالية تعد ضمن التخطيط للموسم القادم خاصة وأنه من المتوقع أن يحدث تلاحم في الموسمين وأنه استغل الفترة الحالية بشكل جيد في إعادة تأهيل اللاعبين بدنيا مع اداء سلسلة من المباريات .
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