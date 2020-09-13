نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد على رادار الدوري القطري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن لوكاس فاسكيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني قد تلقي عرض مغري من أحد أندية الدوري القطري مع أجل إنهاء علاقته بالنادي الملكي.
وكان فاسكيز لاعباً جزئياً في حصد ريال مدريد لقب الليغا الموسم الماضي ، حيث بدأ ثماني مباريات فقط في الدوري وساهم بهدفين وصنع هدفين.
وسوف يسمح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد للاعبة صاحب الـ 29 عام بمغادرة سانتياغو برنابيو هذا الصيف، حيث ذكرت ماركا أن ناديًا قطريًا لم يذكر اسمه قدم عرضًا ماليًا مهمًا للاسباني.
ولم يتبقي في عقد الجناح الإسباني سوى عام واحد على عقده مع ريال مدريد ويمكن للميرغني دفع فاسكيز إلى الخروج لتجنب مغادرته مجانًا.
ارتبط كل من توتنهام ونابولي بفاسكيز هذا الصيف ولكن لم يكن هناك أي تحرك من أي من الناديين نحو صفقة.
يذكر أن فاسكيز ليس أول لاعب من داخل الليجا ينضم إلى الدوري القطري، حيث أن سانتي كازورلا لاعب فياريال قد انتقل من الليغا هذا الصيف إلى فريق السد القطري للعب تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.
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