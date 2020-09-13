نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الرجاء على رادار الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مهاجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، لبحث ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت مصادر صحفية، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، يتابع المهاجم الكونغولي بين مالانجو، نجم نادي الرجاء البيضاوي.

وذكرت المصادر، أن فايلر شاهد العديد من المبارايات الخاصة باللاعب مع الرجاء، وأبدى اعجابه الشديد بمردود اللاعب.

وسيتابع فايلر اللاعب عن قرب، خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمع الرجاء مع الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الاهلي لمواجهة نادي الإتحاد السكندري بعد الغد الاثنين، في إطار مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري، والتي يكفي الأهلي الفوز بها للتتويج بالدوري رسمياً.