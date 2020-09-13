بورنموث يطلب مبلغا خياليا للاستغناء عن نجمه لمانشيستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة نادي بورنموث، في الحصول على مبلغ مالي كبير (50 مليون جنيه إسترليني) لبيع أحد لاعبيه لـ مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فريق الشياطين الحمُر مرتبط بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي جادون سانشو، من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، ولكن مع رفض إدارة أسود الفستيفال تخفيض سعر البيع البالغ 108 ملايين جنيه إسترليني، بدأ اليونايتد في وضع عينه على لاعبين آخرين.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن إدارة الكرز تريد الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع ديفيد بروكس لليونايتد.

وأوضحت الصحيفة أنّ هناك إعجابا من جانب إدارة مانشستر بقدرات بروكس، ورغم هبوط بورنموث إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، فـ إدارة النادي ترفض تخفيض سعر بيع صاحب الـ"23" عامًا.

الجدير بالذكر أن بروكس تغيب عن معظم مباريات بورنموث في الموسم الماضي بسبب الإصابة في الكاحل ولكنه عاد في نهاية الموسم وشارك بعد عودة النشاط الكروي من جائحة فيروس كورونا.