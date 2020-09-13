الزمالك والإنتاج الحربي.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة الزمالك والانتاج الحربي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

استحوذ الزمالك على الكرة منذ الدقيقة الأولى، وتمكن من الوصول الى مرمى الانتاج الحربي اكثر من مرة ولكن ددون خطورة حقيقية.

وفي هجمة منظمة من الجبهة اليسرى للزمالك تمكن سيد زيزو من تسديد كرة جيدة مرت بجوار مرمى عامر عامر

وأخطأ جنش حارس مرمى الزمالك في أول كرة هجومية على مرماه من الانتاج الحربي وتأخر في تمرير الكرة فاقتنصها عبد الرحمن اسامة وسددها على المرمى ولكنها مرت بسلام.

وساد الهدوء على المباراة ولم يشكل احد الفريقين اي خطورة على المرمى.

وسقط عبد الرحمن اسامة لاعب الانتاج الحربي، في الدقيقة 22 بعد اصطدامه مع طارق حامد وخرج من الملعب لتلقي العلاج واستأنف اللقاء .

ومن الجبهة اليمنى مرر اسلام جابر لاعب الزمالك كرة عرضية لمصطفى محمد الذي سددها قوية فوق المرمى.

ومرر سيد زيزو عرضية اخرى في الدقيقة 26 من عمر المباراة على رأس مصطفى محمد الذي سددها برأسية بجوار مرمى عامر بستيمترات قليلة.

وحصل احمد شديد قناوي لاعب الانتاج الحربي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 36 من منطقة خطيرة على مرمى الزمالك، وسددها فى أحضان جنش

و ارتدت الكرة الى مصطفى فتحي لاعب الزمالك الذي راوغ دفاعات الانتاج الحربي ومرر كرة رائعة لمحمد اوناجم الذي سددها بقدمه اليمنى أعلى مرمى عامر عامر.

جاء الزمالك التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمود الونش – أحمد عيد

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – محمد أوناجم – أحمد سيد زيزو

وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلا من:

في حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد - محمود البدرى - أحمد صابر - محمد شوقى غريب.

خط الوسط: محمد بازوكا - أحمد دويدار - عبد الرحمن شيكا -كريم لا لا.

خط الهجوم: محمد فييرا - باسم مرسى.