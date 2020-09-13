ممدوح هاشم يتوج ببطولتي كأس رومانيا والسوبر لكرة اليد

توج ممدوح هاشم نجم المنتخب الوطني لكرة اليد والمحترف بصفوف نادى دينامو بوخارست الرومانى ببطولتي كأس رومانيا و كأس السوبر مع فريقه. وأحرز هاشم اللقبين بعد فوز فريقه دينامو بوخارست فى المباراة النهائية على نادى كونستانتا بنتيجة 24 - 21. ويعد هاشم أحد نجوم المنتخب الوطني الذي يعتمد عليه الفريق في بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر يناير ٢٠٢١.

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