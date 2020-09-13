الزمالك والإنتاج الحربي.. 15 دقيقة.. خطأ جنش كاد يكلف الأبيض هدفا مبكرا

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الزمالك والانتاج الحربي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

استحوذ الزمالك على الكرة منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى الانتاج الحربي أكثر من مرة لكن دون خطورة حقيقية.

وفي هجمة منظمة من الجبهة اليسرى للزمالك تمكن سيد زيزو من تسديد كرة جيدة لكن تمر بجوار مرمى عامر عامر بأمان.

وأخطأ جنش حارس مرمى الزمالك في أول كرة هجومية على مرماه من الانتاج الحربي وتأخر في تمرير الكرة فاقتنصها عبد الرحمن اسامة وسددها على المرمى ولكن مرت بسلام.

جاء الزمالك التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمود الونش – أحمد عيد

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – محمد أوناجم – أحمد سيد زيزو

وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلا من:

في حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد - محمود البدرى - أحمد صابر - محمد شوقى غريب.

خط الوسط: محمد بازوكا - أحمد دويدار - عبد الرحمن شيكا -كريم لا لا.

خط الهجوم: محمد فييرا - باسم مرسى.