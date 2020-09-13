أخبار الأهلي |القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر.. واستمرار سيد عبد الحفيظ

بدأ محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريباته التاهيلية بشكل مكثف تحت إشراف الدكتور علاء شاكر طبيب المنتخب السابق.
عبر أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي عن سعادته بأداء فريق الرجال خلال الدورة المجمعة الأولى من نهائيات الدوري العام والتي توج بها الأهلي، محققا الفوز على جميع منافسيه.
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