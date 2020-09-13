أخبار الأهلي |القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر.. واستمرار سيد عبد الحفيظ

نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

تجدد في الساعات الأخيرة ، الحديث عن مفاوضات بيراميدز مع السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني للأهلي ، لتولي المسؤولية الفنية بدء من الموسم المقبل.

بدأ محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريباته التاهيلية بشكل مكثف تحت إشراف الدكتور علاء شاكر طبيب المنتخب السابق.

يكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم مع محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستويات الفنية المميزة التى قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم الكروى المقبل.

عبر أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي عن سعادته بأداء فريق الرجال خلال الدورة المجمعة الأولى من نهائيات الدوري العام والتي توج بها الأهلي، محققا الفوز على جميع منافسيه.

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي بشكل نهائي على استمرار سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة وعدم المساس به نهائيًا في تشكيل الجهاز الفني للموسم المقبل.