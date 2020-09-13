تجهيز 3 وديات للمنتخب.. رئيس اتحاد اليد: الانتهاء من صالات كأس العالم قبل نهاية أكتوبر

أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، أن كبار المسؤولين يتابعون الاستعدادات التنظيمية في الصالات الكبري لإستضافة كأس العالم يناير 2021 .

وأضاف هشام نصر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أن صالة استاد القاهرة مهمة للغاية لأن المنتخب سيلعب مبارياته هنا بجانب الحدث الاساسي والرئيس هو حفل افتتاح البطولة وبالتالي العمل علي قدم وساق وسينتهي العمل في الوقت المحدد قبل نهاية شهر اكتوبر المقبل.

وأوضح منخب مصر بالفعل بدأ الاستعداد بمعسكر لمدة اسبوعين ثم العودة القاهرة لمدة اسبوع ونخوض حاليا معسكر جديد في الغردقة نحاول تدعيم الناحية الفنية بعد فترة التوقف الطويله الماضية بسبب فيروس كورونا .

وأختتم رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد تصريحاته قائلا : بالفعل اتفقنا مع اليونان والارجنتين والبحرين لخوض مباريات ودية في القاهرة استعدادا للمونديال وعندما تنتظم حركة الطيران سيكون هناك معسكر خارجي .