عواد يؤازر الزمالك في لقاء الإنتاج الحربي من استاد القاهرة

حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مدرجات ملعب استاد القاهرة لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الحارس محمد عواد خارج قائمة الفريق لخوض مباراة اليوم في ظل تواجد محمود جنش وأبو جبل في القائمة.
ويعد عواد الحارس الثالث بالفريق الأبيض ولا يشارك في المباريات خلال الفترة الماضية في ظل تراجع مستواه.
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