رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: الجيش المصري قادر على فعل المستحيل.. فيديو

أعرب الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد عن سعادته بالانجازات الكبيرة التي تحققها مصر خلال الفترة الحالية واستعدادها القوي لإستضافة بطولة كأس العالم في يناير 2021 .
وقال حسن مصطفي خلال تصريحاته عبر لايف صدي البلد: هناك 190 دولة شاهدت قرعه كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الاهرامات وكان افضل تنظيم لسحب القرعة علي مدار تاريخ بطولات اليد وبالتالي فإنه من المتوقع ان تكون مصر افضل من نظم البطولة ونحن قادرون علي ذلك.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولى: نحن نتحدث مع الجيش المصري وهم قادرين علي فعل المستحيل وبالتأكيد ستنتهي استعدادات الصيانة وتجهيز الملاعب للحدث العالمي قبل وقت كبير وكاف".
وأعرب عن سعادته كمصري وانبهاره بالحدث والاستعدادات والاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية، وهو ما ظهر خلال حفل قرعة كأس العالم، مشيرا إلى أن مصر تسعي لأن يكون كل المشتركين في البطولة من لاعبين ومدربين وحكام سفراء لها في بلادهم بعد انتهاء البطولة.
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