نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت خلال الآونة الأخيرة بعد الأنباء التي تتعلق بمصير السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي والذي خرجت بعض المواقع وأكدت قرب رحيله عن الفريق وإستغلال بند في العقد المُبرم بينه وبين إدارة المارد الأحمر.

ومن المُنتظر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والتي يترأسها محسن صالح إجتماع هام مع السويسري وذلك عقب الإنتهاء من لقاء الإتحاد السكندري المقرر له يوم غداً الإثنين والإطمئنان على حسم لقب بطولة الدوري.

وسيحضر الجلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، حيث ستحاول اللجنة إقناع فايلر بالقاء لموسم جديد وإستكمال العقد المُبرم بين الطرفين.

كما ستحاول اللجنة أيضاً إثناء السويسري على الرحيل في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر دون شروط جزائية وذلك حسبما موجود في عقده الذي تم توقيعه يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي.

ويرغب المسئولون في القلعة الحمراء أن يتعرفوا على خطط فايلر في الإجتماع لوضعها في خطة الفترة المقبلة ، وبداية تلك الأمور معرفة قراره النهائي بالبقاء أو الرحيل خاصةً وأن الفريق تنتظره مواجهة هامة مع الوداد في نصف نهائي أبطال أفريقيا.

وإذا ما وصل الأهلي لنهائي الأميرة الأفريقية سيتوجب على فايلر الإنتظار حتى السادس من شهر نوفمبر المقبل وهو موعد المشهد الختامي ، لتبقى الجلسة التي تعقدها لجنة التخطيط بمثابة تحديد المصير.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد حاولت تجديد عقد فايلر لمدة موسم إضافي في شهر يونيو الماضي إلا أنه رفض جميع المحاولات الخاصة بإقناعه بالبقاء لترضخ الإدارة في النهاية وتضع بنود خاصة تمنح الطرفين فسخ التعاقد في أي وقت.