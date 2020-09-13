المدرب العام للمنتخب الوطني يتابع مباراة الزمالك

حضر طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وسيد معوض مدرب المنتخب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويأتي حضور أعضاء الجهاز الفني للمباراة بناء على توجيهات المدير الفني حسام البدري وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في أول معسكر دولي للفراعنة عن قرب.

ويستعد المنتخب لمواجهة توجو في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة خلال اجندة نوفمبر القادم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.