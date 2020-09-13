بعد هاتريك ليدز يونايتد.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح على إنستجرام.. شاهد

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى صورة جديدة له على موقع انستجرام من مبارة الريدز مع ليدز يونايتد الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الاولى. وأصبح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي حديث العالم بعد المستوى المميز الذى قدمه أمس خلال مباراة فريقه ليفربول وليدز فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020. وقدم محمد صلاح أداء رائعا وأحرز 3 أهداف " هاتريك " وقاد فريقه لتحقيق فوزه الأول بالمسابقة الأكثر قوة على مستوى العالم .

وجاء تألق صلاح اللافت للغاية فى أولى مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي ليعطى رسالة واضحة بشأن الأهداف والأحلام التى يسعى إليها فى الموسم الكروى الجديد .

ويأتى على رأس هذه الأحلام ، هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية مع فريقه ليفربول فى إنجاز سيكون كبيرا للغاية بالنسبة للنجم المصري بعدما نجح فى التتويج به فى العام الماضي .

ويسعى أيضا محمد صلاح إلى التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي " البريميرليج " بعد أن فقدها العام الماضي لحساب الإنجليزي " فادرى" مهاجم ليستر سيتى .



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