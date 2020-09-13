تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم بالهدف الأول في مرمى الانتاج الحربي.

ويواجه الزمالك منافسه الانتاج الحربي في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز. جاء الهدف من ركنية مميزة في الدقيقة 63 مررها اسلام جابر ولمسها الونش برأسية لتصل الى رأس مصطفى محمد الذي سددها بقوة على يمين عامر عامر لتسكن الشباك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رأسية مصطفى محمد تمنح الزمالك هدف التقدم على الإنتاج الحربي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.