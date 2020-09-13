نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يتقدم بالهدف الأول للزمالك في شباك الإنتاج "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل الهدف الأول لفريقه بشباك الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بينهما حاليا بالجولة الـ27 للدوري المصري الممتاز. وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى محمد يتقدم بالهدف الأول للزمالك في شباك الإنتاج "فيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.