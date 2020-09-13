نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيصلي السعودي يضم نجم ميلان السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي ، من إتمام تعاقده مع ألكساندر ميركل قادماً من صفوف فريق نادي هيراكليس الهولندي.

كما ضم النادي أيضاً لاعب الرأس الأخضر جوليو تافاريس قادماً من صفوف فريق نادي ديجون الفرنسي ليدافع عن ألوان الفريق السعودي في الموسم القادم.

وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن الثنائي قد إجتازا الفحص الطبي بنجاح قبل توقيع العقود بصفة رسمية.

وكان ميركل قد خاض الكثير من التجارب الإحترافية الناجحة حيث مثل العملاق الإيطالي فريق نادي ميلان بالإضافة إلى دفاعه عن قميص فريق نادي واتفورد الإنجليزي.

يُذكر ان الفيصلي نجح في إنهاء الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والذي فاز به الهلال في المركز الخامس.

حيث تمكن الفريق خلال 30 مباراة في الفوز بأربعة عشر لقاء بالإضافة إلى تعادله في ستة مباريات فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في عشرة لقاءات كاملة وأحرز لاعبوا فريق نادي الفيصلي في الدوري السعودي 41 هدف فيما تكبدت شباكه 36 هدفاً آخرين.