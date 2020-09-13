نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعبر كمين الإنتاج بهدف "مصطفى محمد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق الزمالك على نظيره الانتاج الحربي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وإسلام جابر ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وأحمد عيد في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة هادئة وانحصار اللعب في وسط الملعب من جانب الفريقين ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة تنفذ عن طريق زيزو بتمريرة طولية إلى داخل عمق منطقة جزاء الإنتاج الحربي وصلت بشكل سهل ومباشر للحارس عامر عامر.

بعدها تسديدة قوية عن طريق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب نسبيا إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس عامر عامر ولكن دون خطورة حقيقية في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة العاشرة محاولة هجومية للإنتاج الحربي بعد خطأ من جنش في إبعاد الكرة ليمرر الكرة بالخطأ لمحمد فييرا لاعب الإنتاج المتمركز على حدود الزاوية اليمنى للمنطقة ليطلق تسديدة قوية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

ويعود اللعب لينحصر في وسط الملعب دون خطورة من جانب الفريقين رغم محاولات الانتاج الحربي ويحصل الزمالك على ركلة حرة في وسط ملعب الإنتاج الحربي، نفذها زيزو بتمريرو طولية يتصدى لها الحارس عامر عامر في الدقيقة 17 من عمر اللقاء .

وتستمر محاولات الزمالك بعرضية من اوناجم من ناحية اليسار على حدود منطقة الجزاء ولكن غير متقنة ودفاع الانتاج الحربي يتصدى للكرة بعدها تسديدة قوية من مصطفى محمد من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر اعلى مرمى عامر عامر حارس الانتاج الحربي في الدقيقة 25 من عمر اللقاء .

وتظهر ملامح الخطورة بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن يحاول عليها مصطفى محمد برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى عامر عامر في الدقيقة 27 من عمر المباراة .

ويوقف الحكم المباراة في الدقيقة 30 من عمر المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين .

وبعد استئناف اللعب يواصل الفريقين محاولة السيطرة على منطقة الوسط فيما اعتمد الانتاج على محاولات فييرا وباسم مرسي لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الزمالك .

وحاول الزمالك لعب الكرات الطولية ومن كرة طولية يحتسب الحكم تسلل على مصطفى محمد مهاجم الفريق ويرد الانتاج بهجمة والحصول على ركلة حرة وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ينقذها جنش بثبات في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

وفي الدقيقة 39 فرصة هدف للزمالك بعد مراوغة من مصطفى فتحي ويمر داخل منطقة الجزاء ويمررها ليسددها أوناجم ولكن تمر أعلى مرمى عامر عامر .

بعدها ركلة ركنية للإنتاج الحربي على يمين مرمى الزمالك، نفذها أحمد شديد قناوي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها جنش بشكل سريع بقبضة اليد بعيدا عن مناطق الخطورة في اللحظات الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للشوط الأول .

واحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع من عمر الشوط الأول مرت بدون خطورة على جانب الفريقين وحصل الزمالك على ركنية مرت عرضية بعيدة عن المنطقة بعدها محاولة من زيزو لكن بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وفي الشوط الثاني شارك الفريق بدون تغييرات بنفس التشكيل الأساسي وحاول المبادرة بالهجوم من وسط الملعب لكن اللعب منحصر في وسط الملعب .

وحاول زيزو فتح جبهة وتعرض للإصابة ليطمئن عليه الجهاز الطبي ويستأنف اللعب من جديد .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة عن طريق محمد أوناجم تمر طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية نفذها محمد أوناجم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الدفاع بصعوبة شديدة من أمام المرمى بعد إرتبك واضح في التعامل مع الكرة في الدقيقة 50 من عمر المباراة .

ويطبق لاعبو الزمالك الضغط المتقدم على مدافعي الإنتاج الحربي في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر وفتح ثغرة دفاعية ويرد الانتاج بهجمة مرتدة وعرضية من شديد قناوي داخل منطقة الجزاء يقابلها باسم مرسي بضربة رأس تصل في منتصف المرمى ويتصدى لها جنش بثبات .

ويواصل الزمالك ضغطه على الإنتاج، الذي يعتمد على غلق المساحات مع الإعتماد على الهجمات المرتدة ولكنها كانت بدون خطورة .

ويحصل الانتاج على ركنية على يسار مرمى الزمالك، نفذها عبد الرحمن أسامة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أوناجم سريعا برأسية من على القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب في الدقيقة 61 من عمر المباراة .

ويسفر هجوم الزمالك عن هدف التقدم في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد ركلة ركنية للزمالك على يمين مرمى الإنتاج نفذها محمد أوناجم عرضية على القائم الأول للمرمى حولها الونش برأسه خلفية لتصل إلى مصطفى محمد في مواجهة المرمى تماما ليلعبها رأسية قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبعد الهدف حاول الانتاج المباغتة الهجومية وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لإمام عاشور بعد تدخل قوي على لاعب الإنتاج الحربي في وسط الملعب في الدقيقة 65 من عمر المباراة .

ونظم الانتاج صفوفه ودفع بثلاث تغييرات دفعة واحدة وحصل على ركنية مرت بدون خطورة ومحاولات مستمرة من الفريق الحربي لكنها مرت بدون خطورة .

ويتلقى مصطفى محمد كرة على حدود المنطقة ليهيئها لنفسه ويسددها صاروخية يتصدى لها الحارس عامر عامر ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 72 من عمر المباراة .

ويحاول الانتاج مجددا بتمرير الكرة في وسط الملعب ومحاولة اللعب على الجانبين ويحصل على ركنية جديدة تمر داخل منطقة الجزاء يخطئ جنش في التعامل معها ثم يتصدى لها طارق حامد بعد ذلك ويسقط الحارس على الأرض قبل أن يعود ويستأنف اللعب من جديد .

وفي الدقيقة 75 يوقف الحكم المباراة مجددا لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من لاعبي الفريقين ثم يعود لاستئناف اللعب من جديد .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول حسام أشرف بدلا من مصطفى فتحي في الدقيقة 78 من عمر المباراة .

ويحصل حسام أشرف على الكرة من الجهة اليسرى وينطلق ليمررها عرضية يبعدها الدفاع لركنية بعدها يمرر طارق حامد الكرة لزيزو المنطقة الذي راوغ الدفاع ومررها عرضية داخل المنطقة لكن ينجح الفريق الحربي في تشتيت الكرة في النهاية بقبضة اليد من الحارس عامر عامر .

ويدفع الزمالك بتغييره الثاني بنزول عمر السعيد بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 82 من عمر المباراة .

ويتحصل السعيد على الكرة من الجانب الأيسر يمر من الدفاع ويحولها بوجه القدم الخارجي عرضية لكن الحارس عامر عامر يتصدى لها بثبات في الدقيقة 84 من عمر المباراة .

ويعود السعيد ليخطف الكرة من تمريرة عامر عامر للدفاع ثم يحاول تمريرها للقادم من الخلف لكن بدون خطورة ويحصل عليها لاعبو الانتاج بعدها ينطلق زيزو من الجانب الأيسر تمر عرضية لكن بدون خطورة .

ويسقط محمد أوناجم متأثرا بلعبة مشتركة ويجري الجهاز الفني تغييرا بنزول كريم بامبو بدلا من أوناجم لكن الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب المغربي بداعي إهدار الوقت في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل ضائع من عمر المباراة وحاول الزمالك بهجمة جديدة وفوتها السعيد لكن البدري مدافع الانتاج يمنع وصول الكرة للاعب الزمالك .

وحاول الانتاج تكثيف هجماته في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ومرت كرة عرضية حولها جنش بقبضة يده بعيدا عن منطقة الخطورة ورد الزمالك بمرتدة خطيرة تصل لحسام أشرف من الجانب الأيسر لكنه سددها في المرمى بدلا من لعبها عرضية لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد .