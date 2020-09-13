5 حالات طرد.. مارسيليا يفوز على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

فاز فريق مارسيليا على باريس سان جيرمان بهدف نظيف في مباراة كلاسيكو فرنسا التي أقيمت بينهما على ملعب بارك دي برانس في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي. سجل "فلوران توفين" هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31. وقبل انتهاء المباراة بلحظات حصل نيمار وكورزاوا ولياندرو باريديس علي البطاقة الحمراء كما حصل جوردان امافي وداريو بينيديتو لاعبا مارسيليا علي نفس البطاقة بسبب مشاجرة بين لاعبي الفريقين.

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