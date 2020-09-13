أكد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن مستوى الحراس الأربعة للفريق الأبيض مرتفع جدا.
وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والانتاج قال عبدالسلام في تصريحات لقناة الزمالك:" كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع بجميع الحراس، لمن يتدرب بشكل أفضل".
وعن عدم اجراء محمد أبوجبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك والانتاج قال:" هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالإحماء من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك".
وأوضح:"قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب مدرب حراس مرمى الزمالك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو عبدالسلام يكشف سبب عدم إجراء أبوجبل عمليات الإحماء قبل مباراة الإنتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.