على الأهلي أن يخدم نفسه.. مختار: الإنتاج قدم مباراة جيدة وهدف الزمالك من خطأ تجاهله الحكم

أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.
وأكد المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، في المؤتمر الصحفي، على أن فريقه لعب بأداء متوازن طوال المباراة.
وأضاف أن الإنتاج الحربي طمع في المباراة خلال الشوط الثاني، وأكد أن فريقه أهدر فرصا للتسجيل ولكن الزمالك فريق كبير ونجح في استغلال الفرصة التي سنحت له، وسجل منها هدف الفوز في اللقاء.
وأضاف المدير الفني أنه يرى أن الهدف الذي دخل مرمى فريقه خطأ للإنتاج في البداية، وسوء تقدير من الحكم، ولا يعلم كيف لم يرَها، منوها بأن فريقه كان الأقرب للفوز.
وأشار إلى أنه لم يشغل نفسه بإهداء الدوري للأهلي بالعمل على الفوز في لقاء الزمالك، قائلا "أريد النقاط أكثر من الأهلي، وعلى الأهلي أن يخدم نفسه بنفسه".
وتحدث عن استبدال باسم مرسي، موضحا أنه كان يعاني من سوء توفيق، وتم الدفع بمحمد رجب خاصةً أن الأخير يتميز باستغلال الكرات العرضية.
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