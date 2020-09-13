الارشيف / الرياضة

على الأهلي أن يخدم نفسه.. مختار: الإنتاج قدم مباراة جيدة وهدف الزمالك من خطأ تجاهله الحكم

0 نشر
0 تبليغ

أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق. 

وأكد المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، في المؤتمر الصحفي، على أن فريقه لعب بأداء متوازن طوال المباراة.

وأضاف أن الإنتاج الحربي طمع في المباراة خلال الشوط الثاني، وأكد أن فريقه أهدر فرصا للتسجيل ولكن الزمالك فريق كبير ونجح في استغلال الفرصة التي سنحت له، وسجل منها هدف الفوز في اللقاء.

 

 

وأضاف المدير الفني أنه يرى أن الهدف الذي دخل مرمى فريقه خطأ للإنتاج في البداية، وسوء تقدير من الحكم، ولا يعلم كيف لم يرَها، منوها بأن فريقه كان الأقرب للفوز.

 

وأشار إلى أنه لم يشغل نفسه بإهداء الدوري للأهلي بالعمل على الفوز في لقاء الزمالك، قائلا "أريد النقاط أكثر من الأهلي، وعلى الأهلي أن يخدم نفسه بنفسه".

وتحدث عن استبدال باسم مرسي، موضحا أنه كان يعاني من سوء توفيق، وتم الدفع بمحمد رجب خاصةً أن الأخير يتميز باستغلال الكرات العرضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على الأهلي أن يخدم نفسه.. مختار: الإنتاج قدم مباراة جيدة وهدف الزمالك من خطأ تجاهله الحكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا