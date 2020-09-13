نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة السابعة...كورونا تضرب الهلال السعودي قبل مواجهة باختاكور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للمسحة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، اليوم الأحد، وذلك ضمن التحضيرات للمواجهة الآسيوية المرتقبة.

ويلتقي الهلال بمنافسه باختاكور الاوزبكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، غدا الإثنين.

وكشفت المسحة الثالثة التي أجراها لاعبو الهلال، عن إصابة نواف العابد، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبات عدد المصابين في صفوف الهلال، 7 حتى الآن، إذ أعلن الأزرق أمس عن إصابة كلا، " سلمان الفرج ، محمد البريك ، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان"، بالإضافة إلى مدير الكرة سعود كريري.

يشار إلى أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة، خلف باختاكور الذي يعتلي الجدول بنفس عدد النقاط.