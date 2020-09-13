نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تغلب فريق الزمالك على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
جاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق المهاجم القناص مصطفي محمد من رأسية رائعة بالدقيقة 63 من زمن اللقاء.
هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلي 55 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 71 نقطة والذي يحتاج فقط للفوز في مباراته على الاتحاد غدا لحسم لقب الدوري رسميا.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي:-
1- الأهلي 71 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- المقاولون العرب 47 نقطة.
4- بيراميدز 45 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 36 نقطة.
6- إنبي 35 نقطة.
7- سموحة 33 نقطة.
8- مصر للمقاصة 33 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- طلائع الجيش 29 نقطة.
12- نادي أسوان 28 نقطة.
13- الجونة 28 نقطة.
14- وادي دجلة 27 نقطة.
15- حرس الحدود 26 نقطة.
16- المصري 25 نقطة.
17- إف سي مصر 19 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.