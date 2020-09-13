نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير مرتضى: هدفنا تجربة اللاعبين وجمع النقاط حاليا.. وتأجيل بطولة إفريقيا جعلنا نعيد حساباتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإجهاد والإصابات والغيابات، وضغط المباريات كلها عناصر أدت الى ظهور الفريق بهذا المستوى.

أضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات عقب مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي: "حاليا نحاول تجميع نقاط ونقوم بتجربة لاعبين".

أوضح المشرف العام على الفريق الأول بالزمالك: "تأجيل مباريات أفريقيا جعلنا نعيد حسابات في أمور كثيره وهو تجربة اللاعبين".

ووصف المشرف العام على الكرة عدم الاعلان عن مباريات الدوري بأنه تخبط اتمني أن نعرف مواعيد المباريات لأن هذا كثير علينا ونريد ترتيب أمورنا".

وشدد أمير مرتضى منصور عن عدم احماء أبو جبل والشائعات التي انتشرت أثناء اللقاء بأن ذلك بسبب وجود غضب لديه، مشدداً أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة لأن هذا أسلوب ومدرسة مدرب الحراس عمرو عبد السلام منذ قدومه وهي احماء الحارس الأساسي فقط.

واختتم أمير مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "هناك لاعبين عائدون من الإصابة يحاولون تقديم أفضل ما لديهم خاصة في ظل الغيابات .