

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 10:48 مساءً - 13 سبتمبر، 2020 قررت ادارة النادي صرف النظر عن اتمام التعاقد مع عاصم احمد مرعي لاعب كرة السلة المصري المحترف في الدوري الالماني نظرًا لمغالاة اللاعب في المقابل المالي الذي سوف يتقاضاه ، وذلك حفاظا على استقرار الفريق وتماشيا مع السياسة التي يتبعها النادي اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع لاعب السلة عاصم أحمد مرعي

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