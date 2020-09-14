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لاعب أسوان يجري عملية رباط صليبي

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أجرى ظهير أيسر  الفريق الأول بنادي أسوان الحسينى سمير عملية قطع الرباط الصليبي الذي تعرض له اللاعب خلال لقاء الفريق أمام فريق سموحه الذي إنتهي بالتعادل 3/3 .

 

قرر مجلس الادارة الاتفاق مع الطبيب المتخصص بأحدى مستشفيات القاهرة  الدكتور أحمد رزق ،وتحت قيادة طبيب الفريق ،واجرى اللاعب الفحوصات الطبيبة اللازمة والتى اكدت بوجود قطع كامل في الرباط الصليبي للركبة وضرورة التدخل الجراحى ،حتى يتمكن اللاعب من العودة للملاعب بعد الفترة المقرر غيابه عنها وهى حوالي 6 أشهر ويعقبها برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي حتى يكون جاهزا للدخول في التدريبات الخاصة بالفريق  .

 

 

وكان ظهير أيسر الفريق قد أصيب خلال أخر مواجهة لأسوان أمام فريق سموحه التى إنتهي بالتعادل 3/3، ضمن مواجهات الجولة 25 ،قبل أن يغادر اللقاء مصابا بأخر دقائق ، وتكشف الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي .

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مريم الجابري

مريم الجابري

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