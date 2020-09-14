مغالاة مالية.. الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع محترف مصري في دوري السلة الألماني

قررت إدارة النادي الأهلي، صرف النظر عن إتمام التعاقد مع عاصم مرعي، لاعب كرة السلة المصري المحترف في الدوري الألماني.
وقالت إدارة الأهلي، إن سبب رفض التعاقد مع اللاعب هو مغالاة اللاعب في المقابل المالي الذي سوف يتقاضاه.
وأضافت أن القرار كان اُتخذ حفاظا على استقرار الفريق، وتماشيا مع السياسة التي يتبعها النادي.
وخسر الأهلي سوبر السلة أمام الاتحاد السكندري بعد مباريات ماراثونية 1 - 3.
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