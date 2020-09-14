محمد عادل: طاهر محمد طاهر رد على الشائعات في الملعب.. والنحاس مرتبط بالمقاولون.. فيديو

صرح محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن عماد النحاس المدير الفني للفريق لن يرحل إلا إذا طلب الأهلي خدماته.
وقال محمد عادل خلال مداخلة هاتفية بالاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس2، إن عماد النحاس مستمر معنا للموسم الجديد، مضيفا: النحاس شخصية محترمة ويحترم كلمته ولا أعتقد أن هناك إغراء مادي لكي يترك المقاولون العرب إلا في حالة طلب الأهلي لخدماته فقط".
وتابع: "عماد النحاس جاء له عروض بـ3 أضعاف لكنه رفض، لو رحل لن يكون إلا للأهلي".
وعن تألق طاهر محمد طاهر قال: "تعرضنا كنادي المقاولون واللاعب لشائعات كبيرة جدا وهجوم بدون وجه حق، وقيل إنه لا يشارك من أجل المحافظة عليه قبل الانضمام للأهلي، لكنه أسكت الجميع بعد مشاركته وتألقه".
وتابع: "نعتمد بشكل كبير على قطاع الناشئين لمجابهة الصراع المالي الذي سيدمر الكرة المصرية".
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