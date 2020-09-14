وكيل أيوب الكعبي: الأهلي لم يطلب ضم اللاعب رسميا

كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن حقيقة اقتراب اللاعب من الانضمام إلى النادي الأهلي.

وقال "الحامي"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "أيوب الكعبي لم يتلقَ أية عروض رسمية من أندية مصرية في الوقت الجاري".

وتابع "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط، ولا توجد عروض رسمية نهائيًا".