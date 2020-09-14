مارك فوتا: أيوب الكعبي سيضيف للدوري المصري وازارو مهتجم مميز

علق الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، على مستوى المغربي أيوب الكعبي، المهاجم المغربي المرشح للإنضمام إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال الهولندي مارك فوتا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "دربت الكعبي في منتخب الشباب المغربي وهو لاعب جيد ويمتلك أسلوب رائع في الخط الهجومي ولديه إمكانيات قوية".

وعن مقارنة أيوب الكعبي بوليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، شدد: "أزارو والكعبي لا يمكن الاستغناء عنهم والثنائي جيدين ولو أنا مدرب النادي الأهلي سألعب بطريقة (4-4-2) سأعتمد على الثنائي في تشكيلتي.