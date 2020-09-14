مارك فوتا يكشف حقيقة توليه المسئولية الفنية لـ بيراميدز في الموسم الجديد

تحدث الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن الفترة التي قضاها داخل قلعة الدراويش في السنوات الماضية.

وقال الهولندي مارك فوتا، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار" ويقدمه عمر ربيع ياسين، "إذا تحدث إليّ إداريو الإسماعيلي في ظل الضغط الذي يتعرضون له من أجل تدريب الفريق سأوافق".

وتابع "الإسماعيلي فريق قوي، ومستعد لتدريبه من جديد في أي وقت؛ من أجل إخراجه من الأزمة التي يعاني منها".

وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات معه، فأكد أن "بيراميدز يمتلك مدربا ولا أحب الحديث عن هذا لأنهم ينافسون على المركز الثاني أو الثالث، ولم يتواصلوا معي بشكل رسمي لتدريب الفريق".