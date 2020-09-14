سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة الجونة والفريق يستعيد صلاح محسن وفتوح

يبدأ لاعبو نادى سموحة بقيادة أحمد سامى، المدير الفني، تدريباتهم على ملعب النادى فى السابعة من مساء غد، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الجونة فى بطولة الدورى العام.
وتسبق التدريب محاضرة فنية للجهاز لشرح خطة الفريق التى سيخوض بها مباراة الجونة خاصةً بعدما استعاد الفريق العديد من العناصر الهامة على رأسهم صلاح محسن الذى غاب عن مباراة الزمالك بسبب الإجهاد وأصبح اللاعب جاهزًا تماما لخوض اللقاء.
ويعد أحمد فتوح من العناصر الأساسية فى تشكيل سموحة خلال الفترة الأخيرة فضلا عن كونه الظهير الأيسر رقم 1 فى صفوف المنتخب الأوليمبى الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وهناك اتجاه قوى لدى إدارة سموحة لتجديد استعارته فى الموسم الجديد رغم رغبة الزمالك فى استعادته مرة أخرى لصفوف الزمالك بداية من الموسم الكروى الجديد.
فيما يواصل محمود عزت مدافع الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلى المحدد له من قبل الجهاز الفنى لرفع معدل لياقته البدنية خاصة وأنه غائب عن المشاركة فى المباريات منذ فترة طويلة.
وكان عزت قد عقد جلسة مع المدير الفنى بعد تدريب أمس طالبه بمنحه فرصة للمشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة.
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