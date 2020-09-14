نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانتو يجدد عقده مع ولفرهامبتون لمدة ثلاث سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي أعلن عن تجديد عقد مدربه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو لمدة ثلاث سنوات مع النادي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن نونو إسبريتو سانتو المدير الفني البرتغالي انتقل إلى ولفرهامبتون في مايو 2017 وأبدل حظوظ النادي تمامًا، حيث قاده للترقي من الدرجة الثانية وحوله إلى فريق لا يستهان به في الدوري الممتاز.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ولفرهامبتون يحتل المركز السابع في الدوري في الموسمين الماضيين بعد أن قدم كرة قدم مثيرة بتشكيلة تضم العديد من اللاعبين البرتغاليين من بينهم روبن نيفيس وديوجو جوتا بالإضافة إلى الجناح الإسباني آداما تراوري.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ولفرهامبتون شارك في بطولة الدوري الأوروبي لأول مرة منذ 39 عامًا وبلغ دور الثمانية الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ ولفرهامبتون مشواره في الموسم الجديد خارج ملعبه أمام شيفيلد يونايتد اليوم الإثنين.

وقال إسبريتو سانتو في تصريحات صحفية عقب تجديد عقده:"ينتابني شعور جيد، أنا مستعد للتحدي وأتطلع إليه، سأبذل قصارى جهدي لأنها فترة جديدة ولا يهم ما فعلناه من قبل، الأمر يتعلق بما هو آت".