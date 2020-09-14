نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الأهلي المنتظرة تستشير أزارو قبل المجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن حقيقة تواصل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل استشارته في الإنضمام إلى القلعة الحمراء.

وقال الحامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار":

"بالفعل الكعبي تواصل مع أزارو لاستشارته في الإنضمام للأهلي بعدما تلقى اللاعب عروض مصرية من وكلاء".

وأوضح: "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".

وأتم: "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري".

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.