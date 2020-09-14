نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مستقبله مع ناديه الفرنسي وأبلغ إدارة النادي بقراره النهائي.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن كيليان مبابي أبلغ إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي قد يضطر لبيع نجمه الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا في نهاية الموسم الحالي لأن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مبابي يعتبر هدفًا رئيسيًا لريال مدريد في صيف 2021 كما أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي أبرزها قطبي مانشستر وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.