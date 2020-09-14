تفاصيل اجتماع محمد مصيلحي ومجلس إدارة الاتحاد السكندري بفريق الكرة والجهاز الفني

اجتمع محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وأعضاء المجلس، بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى ولاعبين بقيادة الكابتن طلعت يوسف بمعسكر الفريق ببرج العرب استعدادًا لمواجهة النادى الأهلى اليوم، الإثنين، في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والذى سيقام على إستاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وطالب رئيس النادى، اللاعبين باستعادة العروض القوية والعودة مجددًا للانتصارات والأداء المتميز الذي قدمه فريق الكرة منذ بداية الموسم والذى لاقى عليه استحسان جماهير الثغر العاشقة لفريقها.
كما طالب رئيس النادى الفريق بأن تكون مباراة الغد أمام النادى الأهلى بداية لعودة الروح وقوة الأداء التي كانت تُميز هذه المجموعة من اللاعبين منذ انطلاق المسابقة هذا الموسم.
وأكد محمد مصيلحى أن الفريق والجهاز الفني دائما ما يلقى الدعم والمساندة الدائمة من الجماهير كعادة جماهير زعيم الثغر دائمًا بالوقوف خلف فريقها، ولابد أن يكون ذلك دافعًا لهم من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق آمالهم وآمال مجلس الإدارة والقيادة الفنية للفريق، والسعي إلى تحقيق مركز يليق بمكانة نادى الاتحاد السكندري.
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية