بشكر المستشار مرتضي منصور.. صالح جمعة يكشف حقيقة انتقاله لنادي الزمالك

لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنتقاله لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة عقب خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وقال صالح جمعة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، : "عقدي ممتد سنتين مع الأهلي وليس لدي رغبة في فسخ التعاقد مع الفريق كما يروج البعض".

وتابع :" أتعجب من كافة التصريحات التي يتم تداولها خلال الفترة الحالية حول رغبتي في الرحيل من النادي الأهلي والإنتقال لصفوف نادي الزمالك".

وأكد صالح جمعة أنه يخوض كافة التدريبات بصفة يومية من أجل الوصول إلي الوزن المثالي والدخول في حسابات رينيه فايلر من جديد.

ووجه صالح جمعة الشكر إلي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لإرساله بعض المحامين عقب وقوع الحادث.